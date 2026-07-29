熊本県の地震により、当社車両が事故に巻き込まれたとの報道を受け、ご心配をおかけしております。

当該ドライバーは病院で治療を受け、大きなけがはないことを確認しております。

被災された皆さまにお見舞い申し上げますとともに、救助活動が進められている皆さまの安全を心よりお祈り申し上げます。