今年6月末のコメの民間在庫量が過去最大となりました。なぜここまで在庫が膨れ上がってしまったのか、日本テレビ経済部・農林水産省担当の嶋崎凜記者に聞きます。「供給量の増加」と「需要の減少」が同時に起こったことが要因です。“令和のコメ騒動”を受けて、コメの価格が大幅に上がったことなどで、生産者は主食用のコメを多く作るようになりました。その一方で、消費者は買い控えに動き、外食産業などでも高くなった国産米か