40年前とくらべて9割も減少した海水浴客夏のレジャーといえば、定番はなんといっても海だった。1980年代や90年代には、小さな子供連れも、カップルも、とにかく海に向かった。実際、ピークの1985年には、約3,790万人が海水浴に出かけていた。それが日本生産性本部の「レジャー白書」によれば、直近のデータ（2024年）では約440万人にまで減少している。40年で9割近くも減ってしまったのだ。【写真を見る】「男が日傘なんて」はも