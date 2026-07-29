7月17日からPrime Videoで世界配信が始まったドラマ『犯罪者』で主演を務める俳優・斎藤工（44）。ミステリアスでクールなイメージが強いが、プライベートでは周囲も驚くほどのお茶目な一面を持っているという。芸能関係者が明かす。「斎藤さんは普段から子どものようないたずらや冗談が大好き。飲み会でもジョークを交えながら周囲を笑わせるムードメーカーなんです。過去に主演映画『昼顔』（’17年）の舞台挨拶では、共演した上