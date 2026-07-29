2006年に茨城県桜川市の山道で女性の遺体が見つかった事件で、県警は29日、死体遺棄と死体損壊の疑いで、夫だったブラジル国籍の50代男を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。男は容疑を認めているという。