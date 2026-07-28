元プロ野球選手で、引退後はタレントとして活躍した板東英二さんが7月22日に慢性心不全のため亡くなったことが公式サイトで発表された。86歳だった。板東さんといえば、甲子園で英雄となり、プロ野球を経て芸能界で大活躍したが、申告漏れを機に活動を縮小。後半生は大病を患うなどほとんど人前に姿を現すことはなかった。その寂しき晩年がしばしば話題になっていたほどだ。デイリー新潮は4月29日配信の「SNSで再燃した『板