熊本県で震度7を観測した地震により、韓国の消防によりますと、韓国国内の一部のエリアでも揺れが報告されました。韓国メディアによりますと、揺れを感じたという通報は全国で700件以上にのぼり、南部の釜山などでは最大震度3が観測されたということです。人的な被害はないということです。