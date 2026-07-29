熊本市の大西一史市長が2026年7月28日、同日16時27分頃に熊本県で発生した最大震度7の地震の発生について、台北から熊本に帰る機内で知ったとXで報告した。大西氏が乗った飛行機は、熊本空港の閉鎖を受け福岡空港へ目的地を変更して着陸。その後は福岡市消防局のヘリコプターで熊本入りしたという。「地震との情報を飛行機のWi-Fiがやっと繋がり確認しました」同日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチ