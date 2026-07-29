イオンモール熊本」の爆発事故をめぐり、イオンは、午後4時半すぎから熊本市内で吉田昭夫社長らが出席し、事故後初めて記者会見を開きました。会見の冒頭で吉田社長は「事故により、尊い命を失われた方々がおられる事態を招きましたことを大変重く受け止めております。慚愧の念にたえません。お亡くなりになられた方々に、ご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深く深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。そのうえで、