爆発が起きた熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、捜索活動が続けられています。現地から中継です。爆発によって壁の大きな部分が破損している状況です。そして、先ほどから少し動きがありました。きのうから動くことができていなかった貨物用のトラックの周りに隊員たちが少し集まってきました。この辺りで作業が行われているといった状況になっています。きのうの夜から夜通しで懸命な捜索活動が続けられ、安否がわからなかった