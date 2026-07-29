自宅マンションやホテルで密会俳優の三山凌輝（27）と元宝塚女優・花乃まりあ（33）の“密会報道”で双方の事務所が出したコメントが物議を醸している。「なぜこの文言を入れたのか……」そう本サイトの取材に首をひねるのは大手芸能事務所の広報担当者だ。２人は７月23日発売の『週刊文春』で“密会”が報じられた。三山の妻は女優の趣里（35）、義父は俳優の水谷豊（74）、義母は女優の伊藤蘭（年齢非公開）だ。過去にインフルエ