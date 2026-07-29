1か月以上にわたる激戦が終わり、スペインが優勝の座を手にしたFIFAワールドカップ2026。日本代表は惜しくも決勝ラウンドの1回戦で敗退となったが、そんなサムライブルーの一員となるはずだったスター選手の周囲に、不穏な空気が流れていて……。【写真】妻はアカウント削除…三笘薫が消した“結婚式”フォト三笘の負傷離脱と交通事故ネット上で注目を浴びているのは、イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する三笘