7月26日にGENERATIONSの片寄涼太が公開したYouTubeショート動画が、思わぬ波紋を広げている。話題となったのは、YouTubeチャンネル「ヨセのチャンネル」に投稿された、自身のファンクラブサイト「ヨセFM」で公開した動画の切り抜きショート版だ。「片寄さんは『8月の自分に事前に言っておきたいこと』をテーマに、《8月で32歳になるんで、グループ的には原点回帰。若い頃を忘れるみたいな》《焦るな、フォーエバーヤング》と自作