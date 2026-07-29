ミュージカル『愛の不時着』で共演中の俳優・三山凌輝と、花乃まりあ。7月22日に『文春オンライン』で“ホテル密会”が報じられ、29日には“第二報”まで報じられることに。何があったのか、大手芸能事務所関係者が次のように振り返る。【写真】激似の声も!「宝塚の綾瀬はるか」と呼ばれる花乃まりあ愛の不時着』大阪公演の行方「三山さんは昨年8月に女優の趣里さんと結婚し、翌月には第一子の出産を報告。一方の花乃さんも202