7月26日、続編がスタートして話題を呼んでいるTBS日曜劇場『VIVANT』。堺雅人演じる主人公・乃木憂助が国際的テロ組織「テント」と対峙したなかで発生した、新たな事件で幕を開けた。前作よりもスケールアップした海外ロケにも注目が集まっているが、存在感を発揮しているのが二宮和也だ。5月に嵐としての活動を終了して以降、俳優として快進撃を続ける二宮。2026年6月には「週刊文春」が、2027年4月期の日曜劇場での主演が内