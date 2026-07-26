俳優路線に舵を切った野呂佳代（42）の勢いが凄まじい。特に今年は映画に力を入れているようで、5月に公開された綾瀬はるかと千鳥・大悟がW主演の「箱の中の羊」に始まり、8月28日公開の「時には懺悔を」、9月11日公開の「ルックバック」、その翌週の18日公開の「踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！」にも出演している。AKB48の初期メンバーだった野呂、今や“神7”も敵わぬ活躍ぶりだが、それを複雑な思いで見て