プロアマ戦で調整する山下美夢有＝ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC（共同）【リザムセントアンズ（英国）共同】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、AIG全英女子オープンは30日に英中部のロイヤルリザム・アンド・セントアンズGCで開幕する。大会2連覇を狙う山下美夢有は29日に記者会見し「調子は悪くない。いいイメージでプレーできている」と引き締まった表情で話した。正確なショットと緻密な小技を武器に昨年の大会を