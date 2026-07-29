FSB=ロシア連邦保安庁は、通信アプリ「テレグラム」の共同創業者であるパベル・ドゥロフ氏が、テロ活動を支援していたとして起訴されたと発表しました。FSBは29日、テレグラムの運営側がロシア国内のテロ活動の準備に使用されているチャットグループなどを削除しなかったとして、創業者のパベル・ドゥロフ氏がテロ活動幇助の罪で起訴されたと発表しました。また、テレグラム上の男女のマッチングサービスを使ってウクライナが多く