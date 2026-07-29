女優の加藤夏希（40）が28日配信のABEMA「愛のハイエナ6」（火曜後11・00）にゲスト出演。4人の子供を授かるに至った当初の家族計画とそのきっかけとなった大物からの“助言”を明かした。現在4児の母親である加藤。スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢から「それはもう欲しいと思って？」と質問を受けた。加藤は「3人は、結婚した時に決めてましたね」と結婚当初の計画を明かした。さらに「みのさんに言われたんです