ドジャース・大谷翔平（32）の銀行口座から約1700万ドルを盗んだとして、元専属通訳・水原一平受刑者（41）が解雇されたのは2024年3月のことだった。水原は現在、米ペンシルベニア州の刑務所に収監されているが、裁判を終えてもなお、事件の真相が再び注目されている。米スポーツ専門局のESPNは7月28日（米時間）から『大谷翔平を裏切った男』と題する音声ドキュメンタリーを公開し、水原受刑者が違法なスポーツ賭博に手を染め、