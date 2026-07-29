ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、次回１回休止をはさんで８月９日に第３０回「清須会議」が放送される。本能寺の変で織田信長（小栗旬）が討たれ、嫡男織田信忠（小関裕太）も落命。謀反を起こした重臣明智光秀（要潤）は山崎で敗戦し、織田家中の勢力争いが激化した。次回予告では柴田勝家（山口馬木也）が「わしは信孝様を推す」と三男信孝（結木滉星）を推挙。次男織田信雄を推す声も挙がっているが…。羽柴秀吉（池