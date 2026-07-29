7月28日、小泉進次郎防衛大臣が閣議後会見で、日曜劇場VIVANT』（TBS系）に登場する陸上自衛隊の秘密部隊「別班」について、「これまで存在しておらず、現在も存在していません」と明言した。2023年の放送開始後、社会現象となった同ドラマをきっかけに、別班の実在をめぐる議論はたびたび巻き起こってきた。Xでは、《あっても言えないですよねぇ》《まさに悪魔の証明ではないか?存在しないと証明する術がない。》と意見が