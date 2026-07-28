「父に見せたいです。あなたのせいで、私はこうなったんだと」子どものころ、実の父親から凄惨な性的虐待や身体的虐待を受けた塚原たえさん（54）が、40年以上の時を経て、父親（76）を相手取り100万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。きっかけは2021年、父親から届いた一通の手紙だった。封印していた過去の記憶がよみがえり、複雑性PTSDを発症したという。7月29日に東京地裁で始まる裁判で問われるのは、過去の虐待行為そのも