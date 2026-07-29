サッカーワールドカップの敗退をめぐり、あす、韓国の国会で聴聞会が開かれます。質問に立つ議員が、きょう、JNNの取材に応じ、代表監督選任の不透明さや協会の体質を徹底追及するとの考えを示しました。韓国ではサッカーのワールドカップ敗退をきっかけに、サッカー協会などへの批判が高まりあす、韓国の国会で聴聞会が開かれます。最大の焦点となっているのが、グループリーグ敗退の責任を取り辞任した、洪明甫氏の代表監督選任