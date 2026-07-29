【地震情報 2026年7月29日】(20:52更新)20時47分頃、有明海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年7月29日】(20:50更新)20時47分頃、有明海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度4を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【震度速