サッカー韓国代表の洪明甫前監督が、自宅近くの飲食店などの決済に韓国サッカー協会の法人カードを使っていたことが分かり、30日に開かれる国会の聴聞会でも追及される見通しです。韓国の与党議員によりますと、韓国サッカー協会の法人カードの使用記録を確認したところ、洪明甫前監督は監督就任直後の2024年7月から、ワールドカップ直前のことし5月までの間に、1406万ウォン、日本円でおよそ158万円を自宅の近くで決済していたと