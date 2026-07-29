NHKは29日、都内の同局で定例会見を行い、俳優佐藤二朗（57）が総合とラジオの2番組でレギュラー出演を継続していることについて説明した。フジテレビ系4月期連続ドラマ「夫婦別姓刑事」での佐藤と女優橋本愛とのトラブルについて、井上樹彦会長は「双方からコメントが発表されていることについては承知しています」や「佐藤二朗さん、橋本愛さん、ともにNHKの番組に多大な貢献をしていただいている俳優」と前置きした上で「出演者