夏の地上波連ドラ、いや、今年最大の注目作である堺雅人（52＝写真左）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズンが7月26日にいよいよスタート。初回の平均世帯視聴率は18.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、予想を裏切ることなく2ケタ発進だ。【もっと読む】三山凌輝「ダブル不倫報道」炸裂…またぞろ女性スキャンダルでチラつく「離婚」と水谷ファミリーの心中「3年前の前作は初回が11.5％、最終回が19.6％、全話平均が1