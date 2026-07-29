高市早苗政権の重要閣僚2人が国会会期末を翌々日に控えた7月23日夜、六本木の創作料理店で石破茂前首相らと会食を共にしていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。【“裏切り宴会”と…】高市政権の閣僚2人と会合した政治家を見る支持率が急落した高市政権©時事通信社“数の力”で押し切ろうとする与党の姿勢に反発政治部デスクが解説する。「国会最終盤で焦点となったのが、自民党と日本維新の会が提出した副首都