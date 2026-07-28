熊本県で発生した地震を受け、台湾の頼清徳総統は28日、SNSに「台湾の人々を代表して心よりお見舞い申し上げます」と日本語で投稿しました。その上で、「台湾と日本は苦難を共に乗り越えてきた真の友人です」と強調し、「必要な支援があれば、いつでも協力出来るよう準備を整えています」と明らかにしました。