ホルムズ海峡の管理をめぐり対岸のオマーンとの協議を続けているイランは28日、自国の管理権限を強化する案を提示したとロイター通信が報じました。ロイター通信によりますと、イランの外務次官は28日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を再開するために、イラン側の管理権限を強化する案をオマーン側に提示したと明らかにしました。イラン側の案では、ホルムズ海峡を通過する船舶を管理するために、出入りする航路のうち一方を完全