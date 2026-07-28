2025年3月をもって解散したKAT-TUN。同年11月にはラストライブ『Break the KAT-TUN』が行われ、全51曲を披露し、有終の美を飾った。【写真】ファン大歓喜！KAT-TUNラストライブに駆けつけた赤西「その後、それぞれの道を歩み始めたメンバーですが、今年の7月には、赤西仁さんのバースデーイベント『HEART LIVE 2026』が行われ、中丸雄一さんと上田竜也さんが足を運んでおり、いまだに元メンバー同士で交流があるんです」（芸能プ