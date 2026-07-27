KAT-TUNの元メンバーである亀梨和也との結婚と第1子妊娠を発表したフリーアナウンサーで女優の田中みな実。その最新ショットが《一段と綺麗になった》《いつもと違うみなみちゃん素敵》と話題を呼んでいる。【写真】「ガッキーに似てる」と話題の田中みな実『美的』9月号の表紙を飾る田中みな実美容雑誌『美的』（小学館）の公式インスタグラムが7月21日に更新され、9月号の表紙を飾る田中のメイキング動画が公開された。デコ