「揺れの体感としては、2016年の熊本地震の10倍はありましたね……」──恐怖を隠しきれない声色で明かすのは熊本駅からほど近い場所にある居酒屋「うたの木」の店主だ。【写真を見る】警察の部隊が撮影した「イオンモール熊本」内部ほか7月28日午後4時27分ごろ、熊本県を最大震度7の激しい揺れが襲った。高市早苗首相は翌29日午前8時30分時点で、災害との関連を調査中の人を含めて、死者が13人に上ることを明らかにした。県内で