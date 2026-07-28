松山英樹（34）が大爆発した。【もっと読む】松山英樹、あのマキロイが「世界一」と大絶賛した高等技術日本時間27日に行われた米男子ゴルフ「3Mオープン」（ミネソタ州、TPCツインシティーズ=7431ヤード、パー71）の最終日。首位に7打差の13位タイから発進した松山が1イーグル、6バーディー、1ボギーの「64」と猛チャージを見せた。最終18番のパー5、グリーン奥からピンまで約23ヤードの第3打を直接カップに沈めるチップインイ