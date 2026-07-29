東京千秋楽を終え、7月31日から大阪公演が始まるミュージカル『愛の不時着』。原作の韓国ドラが世界中で大ヒットを記録した至高の純愛物語だが、そんな物語にはとても似つかない“不適切”な舞台出演者の関係が波紋を広げている。22日の「文春オンライン」によると、舞台でW主演を務める俳優の三山凌輝（27）と女優の花乃まりあ（33）が、都内のホテルでプライベートに密会を重ねていたという。共に既婚者で子どもを育てる身での無