「旬のモモが12個で800円」。農家や直売所になりすまし、現金をだまし取る詐欺被害が起きています。その実態を取材しました。SNSの投稿「桃、好きな人いますか…？」1箱12個入りで800円。2箱で送料無料。SNSには、旬のモモを“激安”で販売するという投稿が。そこには、住所まで明記されています。場所は、日本一のモモの産地、山梨県笛吹市。1箱800円のモモは、本当に存在するのか。Nスタが、その住所を訪ねてみると…Nスタ「住所