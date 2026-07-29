短いネタが連続日本テレビの人気バラエティ番組「有吉の壁」が、2026年9月をもってレギュラー放送を終了し、今後は特別番組として放送されることになった。2015年に特番として始まり、2020年からレギュラー番組となった「有吉の壁」は、若手から中堅まで多数の芸人が出演し、現在のお笑い界を象徴する番組の1つとして支持されてきた。それだけに終了の知らせは大きな衝撃を与えることになった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊