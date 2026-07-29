窃盗などの疑いで男2人が逮捕されました。2人は実行役と見張り役に分かれて犯行を繰り返す“車上荒らしコンビ”とみられています。警察車両の中でVサインを見せつける岩井勝平容疑者（42）。一方、うつむいているのは三浦和基容疑者（36）です。警視庁によりますと、2人は2026年5月、まず東京・港区のトレーニングジムに侵入しパソコンなどを盗んだほか、その後、新宿に向かい、高級外車の窓を割って車内からサングラスなどを盗ん