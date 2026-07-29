お笑いコンビ「おかずクラブオカリナ（41）が28日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。過去に受けた殺害予告について話した。コンビがテレビに出始めた頃、共演者ととにかくキスをする“キスキャラ”に仕立て上げられていたというオカリナ。「罰ゲームで女芸人とキスみたいなのがあったんです」と当時を振り返った。最初こそ嫌だったが「そういうものだという…仕事、みたいな感じです