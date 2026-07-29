東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で刺され殺害された事件で、警視庁は死亡した元交際相手の男を殺人の疑いなどで書類送検しました。この事件はことし3月、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で店員の女性が果物ナイフで刺され、殺害されたものです。事件を巡って警視庁は、女性の元交際相手で、自身もその後死亡した広川大起容疑者が女性を殺害したとみて捜査を続けていましたが、29日、殺