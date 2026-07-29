7月26日に第2シーズンが放送開始した、日曜劇場『VIVANT』（TBS系）。前シーズンから続投で出演する二宮和也はX（旧ツイッター）で“実況投稿”を行い、放送を盛り上げている。【写真】「絶対交わらないで」ファン悲鳴、二宮が山田の“お友達”に推薦した有名ホスト有名ホストを山田涼介の“お友達”に推薦午後9時にドラマが始まると、二宮は5分に《始まった、、、！》と投稿。その後も《このワクワクがVIVANTだよなぁ〜》《き