アメリカ中央軍は28日、イランが複数の弾道ミサイルを発射し、中東のアメリカ軍基地に奇襲攻撃を試みたと発表しました。アメリカ中央軍は28日、イランの革命防衛隊が複数の弾道ミサイルを発射し、中東に駐留するアメリカ軍に奇襲攻撃を試みたと発表しました。全てのミサイルは迎撃したということで、引き続き警戒を維持するとしています。