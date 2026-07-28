離婚発表から3か月あまり──。女優・川栄李奈（31）に"異変"が起きた。7月25日にInstagramに投稿された写真で、彼女のデコルテに小さなタトゥーらしきものが確認できる。【写真を見る】純白ノースリーブであらわになった川栄李奈の“鎖骨付近の小花”川栄は、〈初日全力すぎて夜ソファで気絶しました。ここ凄い好きな場所だったな〜〉とタイ・バンコクの人気スポット「アジアティーク・ザ・リバーフロント・デスティネーショ