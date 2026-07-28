「いまにして思えば、あれは覆面パトカーだったのでしょう。朝方、見慣れない黒い車が容疑者宅近くに停まっていたんです。連行される場面までは見ていませんが……」（容疑者宅近くに住む男性）【写真】「私、もう戻れないですね」容疑者が勤務していた病院の様子明かされた事件のウラ側7月15日午前8時すぎ、千葉県柏市豊四季の住宅街での出来事だ。県警はその身柄を柏警察署に移した上で同日、『柏たなか病院』の元看護師・古川