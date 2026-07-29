来年5月に任期を終えるマクロン仏大統領。連続2期まで（10年）という制限のため、マクロン氏は次の大統領選には出馬しない。過去2回（2017年、2022年）の大統領選で中道政党を率いるマクロン氏と決選投票を争ったのは、極右政党を率いるマリーヌ・ルペン氏だった。欧州各地で極右勢力の台頭が続くなか、フランスでもついに極右の大統領が誕生するのか。国際政治学者の舛添要一氏は「フランス大統領選の結果が世界の潮流に大きく