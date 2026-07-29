文部科学省は２９日、熊本地震に関連した学校関係の被害状況（２９日午後５時現在）を発表した。学校管理下では中学生１人、高校生３人、大学生ら５人、教職員７人の計１６人が重軽傷を負った。重傷は教職員２人で、金庫の下敷きになり、背骨を折るなどしたという。