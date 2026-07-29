南米ペルーケイコ・フジモリ氏が新たな大統領に就任しました。格差是正を訴えますが、現地では山の上に貧困層が暮らす厳しい現実があります。ペルーの新大統領、ケイコ・フジモリ氏。父のアルベルト・フジモリ氏以来26年ぶりの日系人大統領で、「選挙で選ばれた」初の女性大統領でもあります。ペルーケイコ・フジモリ 新大統領「私の目標は、何百万もの国民に影響を与えている経済格差を埋めることです」演説で強調したの