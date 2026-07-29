煙に包まれ真っ黒に焼け焦げた大地。もともと樹木があったのか、焼けた木の枝などが確認できます。どこまでも広がる焼け野原。今もなお、甚大な被害の拡大が続いています。フランスで続いている大規模な山火事。発生から約1週間が経過しましたが、今も鎮火のめどは立っていません。ボルドー近郊ルポルジュという町では、車や家が焼けてしまった跡が分かります。そして通りを挟んだ反対側の家は、焼け落ちてボロボロになってしまっ