救急車まで出動する事態に『King & Prince』の元メンバーの平野紫耀（29）、岸優太（30）、神宮寺勇太（28）からなる３人組グループ『Number_i』が７月に大阪でファンミーティング『Numbers Ur’26』を開催した。彼らにとっては初のファンミーティングだったが、一部グッズの販売方法に批判が集中したほか、旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）の先輩の楽曲を披露したことが物議を醸している。『Numbers Ur’26』は